Опубликованы кадры с места ликвидации сторонников ИГИЛ в Дагестане

46

Опубликованы кадры оперативной съёмки с места ликвидации двух боевиков группировки ИГИЛ* в Дагестане. Видео публикует телеканал "Звезда".

На кадрах видно, как силовики достают перевернувшийся автомобиль боевиков, который съехал в кювет. Место оцеплено правоохранителями.

Как сообщалось ранее, ликвидированные боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×