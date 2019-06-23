Опубликованы кадры с места ликвидации сторонников ИГИЛ в Дагестане

Опубликованы кадры оперативной съёмки с места ликвидации двух боевиков группировки ИГИЛ* в Дагестане. Видео публикует телеканал "Звезда".
На кадрах видно, как силовики достают перевернувшийся автомобиль боевиков, который съехал в кювет. Место оцеплено правоохранителями.
Как сообщалось ранее, ликвидированные боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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