Путин поздравил россиян с Сабантуем

Этот ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах.

Президент России Владимир Путин направил поздравление с Сабантуем. В телеграмме российского лидера говорится, что этот праздник широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах страны.

— Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия, — говорится в сообщении.

Как отметил Владимир Путин, Сабантуй объединяет людей, а в Татарстане, который является центром торжеств, царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства.

— Уверен, что в богатой и разнообразной программе Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни, — добавил президент.