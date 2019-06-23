Москвичка стала единственной "стобалльницей" на ЕГЭ по китайскому языку

Единственной российской школьницей, сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку на 100 баллов, стала жительница Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём официальном аккаунте в Twitter.

— В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя! — поздравил выпускницу Собянин.

Согласно информации, предоставленной мэром Москвы, Анастасия является выпускницей средней общеобразовательной школы № 1517.

Напомним, в период с 27 мая по 1 июля в России проходит основная волна ЕГЭ. Уже были обнародованы результаты первых экзаменов, в том числе и по китайскому языку. ЕГЭ по этой дисциплине в этом году проводился в России впервые. В общей сложности в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч выпускников.