В Калмыкии при лобовом столкновении легковушек погибло четыре человека

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на 116-м километре автодороги Волгоград — Элиста в Калмыкии, сообщили в республиканском МВД РФ.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Gentra.
В результате ДТП погибли водители обеих машин и два пассажира "тойоты", 51-летний пассажир "дэу" был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Ранее Лайф сообщал, что при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Свердловской области погибло три человека.
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