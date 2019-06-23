В Калмыкии при лобовом столкновении легковушек погибло четыре человека

43

Фото © МВД по Республике Калмыкия

По предварительным данным, водитель "тойоты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на 116-м километре автодороги Волгоград — Элиста в Калмыкии, сообщили в республиканском МВД РФ.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Gentra.

В результате ДТП погибли водители обеих машин и два пассажира "тойоты", 51-летний пассажир "дэу" был госпитализирован.

<p>Фото © <a href="https://08.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17342880" target="_blank">МВД по Республике Калмыкия</a></p>

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее Лайф сообщал, что при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Свердловской области погибло три человека.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×