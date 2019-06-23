В Калмыкии при лобовом столкновении легковушек погибло четыре человека

По предварительным данным, водитель "тойоты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на 116-м километре автодороги Волгоград — Элиста в Калмыкии, сообщили в республиканском МВД РФ.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Gentra.

В результате ДТП погибли водители обеих машин и два пассажира "тойоты", 51-летний пассажир "дэу" был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее Лайф сообщал, что при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Свердловской области погибло три человека.