Японские пенсионерки зачитали рэп о G20 — видео

Группа пенсионерок из Японии зачитала рэп о саммите G20. Ролик опубликован на YouTube.

Рэп Oba Funk Osaka ("Заводные старушки из Осаки") исполняется членами музыкальной группы "Обятян" на английском языке. Средний возраст участников коллектива — 66 лет. На видео пожилые женщины танцуют в одном из торговых кварталов своего родного города и поют о том, что там живут самые весёлые люди в мире. Рэп-видео начало набирать популярность.

Ранее сообщалось, что безопасность саммита G20 будут обеспечивать более 25 тысяч правоохранителей. На полях мероприятия среди прочего должна состояться встреча главы Белого дома Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, также есть основания ожидать двусторонних переговоров президентов России и США. В преддверии G20 Кремль анонсировал график российского лидера.