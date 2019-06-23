В США выбрали самого уродливого пса с "причёской Трампа"

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Фото © Twitter/Marcelinefinn

Собаке по кличке Скамп-зе-Трамп (Негодяй Бродяга) 15 лет. Животное подобрали на улице в 2014 году и спасли от гибели.

Звание самой уродливой в мире собаки в этом году присвоено псу, который, как считают организаторы, похож на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в Associated Press.

15-летний питомец американки Ивон Моронес с кривыми и короткими лапками и высунутым языком покорил жюри 31-го ежегодного конкурса "Самая уродливая собака". За это его хозяйка получила награду в 1,5 тысячи долларов и деньги для пожертвования собачьему приюту. Пять лет назад она помогла и своему питомцу, забрав его из приюта для бездомных собак.

Зовут пса Скамп-зе-Трамп (Scamp the Tramp), что в переводе — Негодяй Бродяга. Созвучие с фамилией американского лидера является не единственным сходством, которое отметили организаторы. Победитель напоминает американского лидера Дональда Трампа причёской.

Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании скончался бронзовый призёр конкурса за звание самой уродливой собаки в 2017 году — карликовый терьер по кличке Чейз.

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