Захарова рассказала Зурабишвили, как себя должны чувствовать россияне в Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в интервью телеканалу Euronews заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в страну. Как сообщила дипломат на своей странице в "Фейсбуке", россияне должны чувствовать, что их встречают "как самых дорогих гостей".

— Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси", — написала Захарова.

Напомним, радикалы и оппозиция устроили масштабную акцию протеста у парламента, где должна была состояться встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции особо возмутило то, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии. Начался штурм здания. Полиции пришлось предпринять силовые меры.

Спустя некоторое время президент РФ Владимир Путин остановил гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля, чтобы отдыхающие там россияне успели покинуть страну. Кроме того, грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию.