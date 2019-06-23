Путин считает, что без поддержки людей не будет результата

Без поддержки людей, которая зависит от доверия к власти, не будет результата, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ираде Зейналовой для программы "Итоги недели" на НТВ.

— В зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что, с одной стороны, это просто — исполнять свой долг, иметь прямую связь с людьми и делать работу качественно, с другой стороны, это и является самым сложным.

Глава государства подчеркнул, что от наличия или отсутствия доверия к власти зависит конечный успех.

Напомним, 20 июня прошла 17-я по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов.