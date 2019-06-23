Путин рассказал, от чего зависит развитие отношений России и США

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Фото © Shutterstock

А нужно ли американской стороне развивать отношения, должен решить Вашингтон, отмечает глава государства.

Возможности американского лидера Дональда Трампа развивать отношения с Россией ограничены политической системой США. Об этом в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (Трамп. Прим. Лайфа) хотел бы сделать, сделать не представляется возможным, — сказал Путин.

По его словам, многое зависит от политической воли президента США. В то же время глава государства напомнил, что Россия готова к переговорам с американской стороной, но дальнейшее развитие зависит исключительно от Вашингтона.

Я не знаю, это пускай они сами там решают. Нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют, — рассказал Путин.

Напомним, что ранее в ходе прямой линии президент России назвал антироссийские санкции США в отношении РФ большой ошибкой Вашингтона.

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