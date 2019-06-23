Путин рассказал, от чего зависит развитие отношений России и США

А нужно ли американской стороне развивать отношения, должен решить Вашингтон, отмечает глава государства.

Возможности американского лидера Дональда Трампа развивать отношения с Россией ограничены политической системой США. Об этом в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (Трамп. — Прим. Лайфа) хотел бы сделать, сделать не представляется возможным, — сказал Путин.

По его словам, многое зависит от политической воли президента США. В то же время глава государства напомнил, что Россия готова к переговорам с американской стороной, но дальнейшее развитие зависит исключительно от Вашингтона.

— Я не знаю, это пускай они сами там решают. Нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют, — рассказал Путин.

Напомним, что ранее в ходе прямой линии президент России назвал антироссийские санкции США в отношении РФ большой ошибкой Вашингтона.