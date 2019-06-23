Рогозин показал видео со стройки на космодроме Восточный

На сегодняшний день вблизи города Циолковского ведутся работы по разработке котлована под ракету-носитель "Ангара".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о том, как продвигается строительство второй очереди космодрома Восточный. Соответствующие видео с места стройки политик опубликовал в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

По словам гендиректора "Роскосмоса", на данный момент на Восточном ведётся разработка котлована под универсальный стартовый комплекс. Он будет включать в себя стартовый стол с огневым кольцом под ракету-носитель "Ангара", подземную инфраструктуру заправки и обслуживания. Кроме того, там будут располагаться инженерный центр и командный пункт.

— Всё под землёй, — добавил он.

На другом видео Рогозин показал выборку грунта под подземные сети глубокого заложения, то есть те, которые будут располагаться ниже зоны промерзания грунта. Это является обязательным требованием к обеспечению безопасности столь сложного инженерного сооружения.

Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства

космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

Ранее Лайф писал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный в Амурской области.