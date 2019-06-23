Рогозин показал видео со стройки на космодроме Восточный

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На сегодняшний день вблизи города Циолковского ведутся работы по разработке котлована под ракету-носитель "Ангара".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о том, как продвигается строительство второй очереди космодрома Восточный. Соответствующие видео с места стройки политик опубликовал в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

По словам гендиректора "Роскосмоса", на данный момент на Восточном ведётся разработка котлована под универсальный стартовый комплекс. Он будет включать в себя стартовый стол с огневым кольцом под ракету-носитель "Ангара", подземную инфраструктуру заправки и обслуживания. Кроме того, там будут располагаться инженерный центр и командный пункт.

Всё под землёй, — добавил он.

На другом видео Рогозин показал выборку грунта под подземные сети глубокого заложения, то есть те, которые будут располагаться ниже зоны промерзания грунта. Это является обязательным требованием к обеспечению безопасности столь сложного инженерного сооружения.

Ранее Лайф писал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный в Амурской области.

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