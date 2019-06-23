В Грузии решили поддержать туристическую отрасль хештегом

Так интернет-пользователи отреагировали на запрет пассажирских полётов из РФ и рекомендации туроператорам приостановить продажу путёвок в Грузию.

В "Фейсбуке" набирает популярность хештег "Отдохни в Грузии", написанный на грузинском языке. Так интернет-пользователи решили поддержать туристический сектор страны, который может серьёзно пострадать из-за массовых протестов. Люди выкладывают фотографии грузинских пейзажей и делятся впечатлениями от отдыха.

Один из авторов идеи — адвокат Звиад Кордзадзе — рассказал ТАСС, что инициативу подхватили и оперные певицы Тамар Ивери и Анита Рачвелишвили.

— Главным для меня является поддержка людей и занятие важным делом. <...> Лично я планирую отдохнуть в Сванетии (высокогорная Грузия. — Прим. Лайфа), — поделился Кордзадзе.

Напомним, что на фоне массовых антироссийских протестов и беспорядков в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирские полёты в Грузию с 8 июля. При этом туроператорам и турагентам рекомендовали пока не продавать путёвки в страну.