В "Зените" рассказали о будущем Кокорина в клубе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал газете "Спорт-Экспресс" о будущем нападающего Александра Кокорина в футбольном клубе.

— Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения, — заявил Медведев.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня. До выхода спортсмена на свободу клуб не будет принимать каких-либо решений.

Ранее Лайф сообщал, что в конце июня — начале июля Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию поездом.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.