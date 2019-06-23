В "Зените" рассказали о будущем Кокорина в клубе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал газете "Спорт-Экспресс" о будущем нападающего Александра Кокорина в футбольном клубе.
— Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения, — заявил Медведев.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня. До выхода спортсмена на свободу клуб не будет принимать каких-либо решений.
Ранее Лайф сообщал, что в конце июня — начале июля Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию поездом.
Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.
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