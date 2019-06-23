Лановой об "Алых парусах": Романтика не должна пропадать никогда

Грандиозный праздник выпускников "Алые паруса" состоится уже сегодня, 23 июня, в Санкт-Петербурге. Посмотреть шоу соберётся около полутора миллионов человек.

Народный артист СССР Василий Лановой в беседе с Лайфом рассказал о чувствах, которые у него вызывают "Алые паруса". По его словам, прежде всего это ассоциация с одноимённой повестью Александра Грина.

— Александр Грин — великий романтик века, я считаю. Его "Алые паруса" вошли вот в эту жемчужину романтических произведений, — рассказывает Лановой.

Он добавил, что всегда "вспоминает самые главные слова" из повести: "Если душа человека жаждет чуда — сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая — у тебя".

— Эта вот фраза Грина, которая меня всегда покоряет. Романтика не должна пропадать никогда, ни в одном обществе, — добавил народный артист СССР.

Стоит добавить, что Василий Лановой сыграл главную роль — Артура Грэя — в экранизации "Алых парусов" в 1961 году (режиссёр картины — Александр Птушко).

Напомним, в июне в Санкт-Петербурге традиционно проходит грандиозный праздник выпускников "Алые паруса". Нынешний состоится уже сегодня. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу соберётся около полутора миллионов человек. Смотрите интерактивную гид-карту Лайфа, чтобы не потеряться и, главное, не пропустить проход брига с алыми парусами.