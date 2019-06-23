В США заверили, что Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным на G20

Ранее российский лидер заявил, что российская сторона готова к диалогу настолько, насколько готовы американские партнёры.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

— Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японской Осаке, — заявил Болтон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Болтон прибыл в Иерусалим для участия в трёхсторонней встрече с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом. Переговоры пройдут 24 и 25 июня.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет "поладить с Россией", и заверил, что встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. При этом в Кремле сообщали о возможной встрече глав двух государств до саммита "Большой двадцатки". Российский лидер в свою очередь отмечал, что "диалог всегда хорош, всегда востребован".