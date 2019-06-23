На Украине разбился самолёт Ан-2

На борту воздушного судна находились пилот и бортинженер. Они успели катапультироваться до момента крушения.

Самолёт Ан-2, принадлежащий одной из агрофирм, разбился вблизи села Млины Полтавской области Украины. Об этом сообщил представитель областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.

— К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолёта с землёй, — сказал он.

Сулаев отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте крушения воздушного судна работают правоохранители и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По словам Сулаева, от самолёта ничего не осталось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.