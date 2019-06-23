Житель Челябинска напал на скорую и пытался задушить фельдшера

Молодой человек, который вёл себя неадекватно и агрессивно, был доставлен в полицейский участок.

В Челябинске буйный молодой человек напал на фельдшера скорой помощи и пытался его задушить, сообщает URA.RU.

Как рассказали агентству в региональном МВД, медики приехали для оказания помощи неизвестному, лежавшему на улице. Молодой человек стал вести себя агрессивно, неадекватно.

— Он разбил стекло автомобиля и пытался нанести побои медикам, — уточнили в пресс-службе.

Молодого человека доставили в полицию. В отношении него возбудили административное дело о побоях. О состоянии фельдшера, которого он пытался задушить, не сообщается.

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