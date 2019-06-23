Житель Челябинска напал на скорую и пытался задушить фельдшера

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Молодой человек, который вёл себя неадекватно и агрессивно, был доставлен в полицейский участок.

В Челябинске буйный молодой человек напал на фельдшера скорой помощи и пытался его задушить, сообщает URA.RU.

Как рассказали агентству в региональном МВД, медики приехали для оказания помощи неизвестному, лежавшему на улице. Молодой человек стал вести себя агрессивно, неадекватно.

Он разбил стекло автомобиля и пытался нанести побои медикам, — уточнили в пресс-службе.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/wall-62534457_2156785?z=photo-62534457_456336081%2Fwall-62534457_2156785" target="_blank">chel4m3</a></p>

Молодого человека доставили в полицию. В отношении него возбудили административное дело о побоях. О состоянии фельдшера, которого он пытался задушить, не сообщается.

Ранее Лайф публиковал видео избиения медиков жителями Чувашии.

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