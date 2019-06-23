Жёсткая посадка нигерийского Boeing попала на видео

On board footage has been posted from Air Peace flight P47291 that overran the runway at Port Harcourt Airport during heavy rain. (via @Tallen_ted) https://t.co/5HpPkg1YmT pic.twitter.com/L9J92EYvAd— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 22 июня 2019 г.
В Нигерии в минувшую субботу, 22 июня, пассажирский самолёт Boeing 737-500 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает интернет-агентство новостей Sahara Reporters.
Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Air Peace, выполняло внутренний рейс из Абуджи в международный аэропорт Порт-Харкорт (штат Риверс). Однако при посадке в пункте назначения самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы.
Все 87 пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту, не пострадали.
На данный момент неизвестно, произошёл ли инцидент из-за суровых погодных условий или виной тому стали другие обстоятельства.
Руководство компании Air Peace подтвердило информацию о происшествии, однако не уточнило, что послужило причиной неудачной посадки самолёта. Управление гражданской авиации Нигерии (NCAA) и Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB), в свою очередь, ситуацию никак не прокомментировали.
Air Peace, lands, skids off runway @PH Omagwa airport due to downpour n flooded runway. Thank God no lives were lost pic.twitter.com/xEGTWDNUch— George Tolofari (@TolofariG) 22 июня 2019 г.
Аэропорт Порт-Харкорт был временно закрыт, а все рейсы отменены. На месте происшествия работают специалисты наземных служб NCAA и сотрудники комиссии AIB.
Ранее Лайф писал, что после крушения двух самолётов 737 MAX свыше 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing на миллионы долларов из-за "беспрецедентного сокрытия" недостатков самолётов.
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