Песков заявил, что в Европе не решились перенимать формат прямой линии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным является уникальным проектом во всём мире, этот формат даже хотели перенять в Европе, но не решились.

— Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом, — отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он добавил, что европейцы хотели попробовать организовать такой формат, но так и не решились на это. По словам Пескова, выслушав "часовой рассказ" о формате прямой линии, представители делегации сказали: "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать".

Напомним, что 20 июня прошла семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов.