Песков рассказал о финале истории с запиской, за которую стыдно Путину

Иногда обращения к главе государства передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты, отмечает Дмитрий Песков.

Помощник президента России Владимира Путина, потерявший записку, из-за чего главе государства до сих пор стыдно, больше ничего не терял. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, понёс ли кто-то наказание за утерю записки.

Песков также отметил, что иногда обращения президенту передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты.

Напомним, 20 июня прошла семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов. В ходе мероприятия российский лидер рассказал, что ему стыдно за потерю записки от пожилой женщины. Содержание послания от неё он так и не узнал. По его словам, произошёл инцидент в начале 2000-х во время поездки в один из регионов, когда глава государства с помощниками в конце рабочего дня шёл к машине. Позднее журналисты узнали содержание той записки.