В Москву на следующей неделе придёт "осень"

Из-за дождей, которые начнутся в пятницу, в российской столице выпадет около трети месячной нормы осадков.

В Москву на следующей неделе придёт мощное ультраполярное вторжение, из-за которого погода в городе будет напоминать осеннюю, рассказали в центре погоды "Фобос".

Как уточняется, в пятницу, 28 июня, в российской столице начнутся дожди. В результате выпадет около трети месячной нормы осадков — по меньшей мере 25 миллиметров.

Температурный фон в Москве резко понизится. Днём температура будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов тепла. Эти значения соответствуют "многолетним параметрам сентября". В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 5–10 градусов тепла.

— Это расплата за хорошее начало лета, — пояснили синоптики.

Как сообщал Лайф, сегодня в Москве наблюдается переменная облачность, в городе сухо и тепло.