Песков заявил, что работа по итогам прямой линии продолжается весь год

Несколько глав регионов и министров попросили представителя Кремля предоставить обращения граждан, которые были направлены главе государства.

Работа по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным продолжается в течение всего года. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— За год их невозможно обработать. То есть работа продолжается в течение всего года, — рассказал Песков.

По его словам, несколько глав регионов и министров попросили его предоставить обращения граждан, которые были направлены главе государства.

Напомним, 20 июня прошла семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов.