В Приамурье пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

В результате аварии пострадали трое из тринадцати пассажиров автобуса: мужчина и две женщины.

В Приамурье автобус Higer с тринадцатью пассажирами слетел с дороги и опрокинулся из-за столкновения с легковушкой Toyota. Об этом сообщает РИА "Новости".

ДТП произошло накануне на 55-м километре автодороги Благовещенск — Свободный. Трое из тринадцати пассажиров автобуса пострадали.

— Трое пострадавших, все они пассажиры автобуса — мужчина 1980 года рождения, женщина 1969 года рождения, женщина 1992 года рождения, — говорится в сообщении.

В причинах аварии сейчас разбирается полиция. Между тем это далеко не единственное крупное ДТП за последние дни. Сегодня в Свердловской области из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли трое. Ещё одно ДТП с грузовиком произошло в Красноярском крае. Погибли двое детей и их мамы.