Путин и Медведев поздравили президента Армении с днём рождения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили президента Армении Армена Саркисяна с днём рождения, сообщается на официальном сайте лидера Республики Армения.

Согласно приведённому посланию, Путин направил Армену Вардановичу "сердечные поздравления" и отметил его ценную роль "в развитии дружественных, союзнических отношений между странами, а также двустороннего сотрудничества в различных областях".

Председатель Правительства РФ в свою очередь отметил особое внимание, которое Саркисян уделяет развитию партнёрских отношений, связывающих Россию и Армению.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество в таких областях, как торговля и экономика, инвестиции, энергетика, промышленность, транспорт, а также наука и культура. Также он добавил, что интересам двух стран в полной мере отвечает и углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года. В 1992 начал дипломатическую карьеру, став послом Армении в Великобритании. Занимал пост премьер-министра страны. Является президентом Республики Армения c 9 апреля 2018 года.