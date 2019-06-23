В Коми медведь едва не напал на спортсмена-бегуна — видео

Молодого человека спасли пиротехническое устройство и проезжавший рядом автомобиль.

Медведь едва не напал на спортсмена-бегуна в лесах Вуктыльского района Коми. Об этом рассказывают очевидцы в соответствующем видео, опубликованном на "Ютубе".

Видеорегистратор жителя района запечатлел момент, когда зверь выбежал из леса и ринулся вслед за бегуном. Увидев хищника, водитель начал сигналить. Спортсмена также спасло то, что при нём было какое-то пиротехническое устройство. Испугавшись, медведь убежал обратно в лес. Мужчину же довезли до города.

Отмечается, что этой дорогой часто проезжают дети на велосипеде и проходят пенсионеры.

Ранее сообщалось, что цирковая медведица напала на двух мужчин под Саратовом.