В Индонезии водитель на ходу выпал из туристического автобуса — видео

Мужчина, вероятно, не справился с управлением и выпал из салона, в котором осталось 40 пассажиров.

В индонезийской провинции Западная Суматра у туристического автобуса во время движения по серпантину отказали тормоза. Водитель выпал из автобуса, а 40 пассажиров остались внутри. Об этом сообщил tvOneNews.

Мужчине повезло: он выпал на обочину, а не на встречную полосу. Пассажиры тоже остались живы. Пострадал только один из них. Хотя неуправляемый автобус, прежде чем остановился, врезался в бензовоз, а после в отбойник.

Известно, что автобус ехал из Солока в Паданг.