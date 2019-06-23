В Индонезии водитель на ходу выпал из туристического автобуса — видео

В индонезийской провинции Западная Суматра у туристического автобуса во время движения по серпантину отказали тормоза. Водитель выпал из автобуса, а 40 пассажиров остались внутри. Об этом сообщил tvOneNews.
Мужчине повезло: он выпал на обочину, а не на встречную полосу. Пассажиры тоже остались живы. Пострадал только один из них. Хотя неуправляемый автобус, прежде чем остановился, врезался в бензовоз, а после в отбойник.
Известно, что автобус ехал из Солока в Паданг.
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