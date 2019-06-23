В Грузии заявили, что россияне не сталкиваются с препятствиями

Омбудсмен подчеркнула, что будет защищать права всех находящихся в стране граждан вне зависимости от их этнической принадлежности.

Граждане России свободно передвигаются по Грузии, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями. Об этом сообщила народный защитник Нино Ломджария в ответ на призыв уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой об оказании помощи в защите прав россиян.

— Граждане России мирно передвигаются и одинаково пользуются всеми услугами на территории Грузии, они не испытывают никаких препятствий, —написала Ломджария в посте в "Фейсбуке".

Она подчеркнула, что Грузия сохраняет статус безопасной страны, и отметила, что будет защищать права всех находящихся в государстве граждан вне зависимости от их этнической принадлежности.

Ломджария уточнила, что единственный инцидент, произошедший в Грузии за последние дни с гражданами России, — попытка националистов напасть на съёмочную группу телеканала "Россия 24".

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечить безопасность россиян.