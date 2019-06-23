Возле школы в Симферополе обнаружили крокодила

Хищника нашли неподалёку от места, где ранее были обнаружены отрезанные головы его сородичей.

В Симферополе местные жители обнаружили возле средней общеобразовательной школы живого крокодила. Фотографию рептилии, обнаруженной в траве, распространили в "Инстаграме".

Инцидент произошёл около школы № 24 на улице Тургенева. Собака одного из прохожих почуяла запах рептилии и потащила хозяина в траву. В зарослях и был обнаружен представитель класса пресмыкающихся.

По словам местных жителей, на место вызвали городские службы. Специалисты поймали дикое животное, сейчас крокодил находится под пристальным вниманием экспертов.

Отметим, что крокодила нашли неподалёку от места, где ранее были найдены две отрубленные крокодильи головы. По версии специалистов, данная находка связана с жестоким обращением с животными и нелегальным ввозом рептилий в Россию. Сейчас по данному факту проводится проверка.