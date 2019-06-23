Песков рассказал, как Путин реагирует на жёсткие вопросы

Президент России Владимир Путин не злится на жёсткие вопросы, но эмоционально реагирует, когда люди не понимают суть принимаемых решений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Нет. Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится, — ответил он на вопрос, не выводят ли Путина из себя нелицеприятные, жёсткие, иногда несправедливые вопросы.

Напомним, что 20 июня прошла семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов.