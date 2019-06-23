Аттракцион в "Сокольниках" закрыли после ЧП с детьми

Предварительно, причиной инцидента стала механическая поломка из-за развалившегося на две части болта.

В парке "Сокольники" до выяснения обстоятельств закрыли аттракцион "Колобок", из-за поломки которого пострадали трое детей. Вопрос о дальнейшей эксплуатации или утилизации конструкции пока не обсуждается, заявил РИА "Новости" директор парка Андрей Лапшин.

— Нужно понять, если это техническая неисправность самого аттракциона, которая может приводить к таким последствиям, то необходимо менять конструкцию. Если это какой-то брак, то это другое дело, а если это ошибка оператора, то это уже третье, — сказал Лапшин.

Директор парка "Сокольники" подчеркнул, что судьба аттракциона, произведённого в 2007 году, будет решаться в зависимости от причины поломки.

Лапшин уточнил, что все остальные аттракционы работают как и обычно, в штатном режиме. Их проверили 22 июня, никаких замечаний сделано не было.

Напомним, утром 22 июня на аттракционе "Колобок" в "Сокольниках" трое детей выпали из кабинки. Двое пострадавших получили ушибы мягких тканей, третий — лёгкое сотрясение головного мозга. По факту травмирования детей было возбуждено уголовное дело и начаты внеплановые проверки аттракционов.