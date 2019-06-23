В Индии во время бури на людей рухнул шатёр, погибло 14 человек

Регион охватила песчаная буря, пошёл ливень. Каркас шатра не выдержал, и более десяти человек оказались под завалами.

В северном индийском штате Раджастхан погибло как минимум 14 человек, 24 пострадали. На людей во время массового мероприятия рухнул шатёр. Об этом сообщил журнал India Today.

Сегодня в регионе разбушевалась песчаная буря, также прошёл сильный дождь. В итоге каркас шатра не выдержал удара стихии и люди оказались под завалами. Пострадавших доставили в больницы.

Главный министр Раджастхана Ашок Джелот выразил соболезнования в "Твиттере", а также рассказал, что спасательная операция ещё ведётся.

— Дано указание провести расследование этого инцидента, обеспечить раненым лечение и оказать всю возможную помощь семьям пострадавших, — говорится в сообщении.

Пару дней назад в Индии произошла ещё одна трагедия, которая унесла 43 жизни. Лайф рассказывал, как в штате Химачал-Прадеш автобус со школьниками и студентами сорвался в ущелье.