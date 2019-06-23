В Индии во время бури на людей рухнул шатёр, погибло 14 человек

В северном индийском штате Раджастхан погибло как минимум 14 человек, 24 пострадали. На людей во время массового мероприятия рухнул шатёр. Об этом сообщил журнал India Today.
Сегодня в регионе разбушевалась песчаная буря, также прошёл сильный дождь. В итоге каркас шатра не выдержал удара стихии и люди оказались под завалами. Пострадавших доставили в больницы.
Главный министр Раджастхана Ашок Джелот выразил соболезнования в "Твиттере", а также рассказал, что спасательная операция ещё ведётся.
स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव का कार्य किया जा रहा है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 23 июня 2019 г.
सम्बंधित अधिकारियों को हादसे की जांच करने, घायलों का शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने तथा प्रभावितों एवं उनके परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। #Barmer #Rajasthan
— Дано указание провести расследование этого инцидента, обеспечить раненым лечение и оказать всю возможную помощь семьям пострадавших, — говорится в сообщении.
Пару дней назад в Индии произошла ещё одна трагедия, которая унесла 43 жизни. Лайф рассказывал, как в штате Химачал-Прадеш автобус со школьниками и студентами сорвался в ущелье.
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