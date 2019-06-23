Кто отправлял солдат на крышу реактора? Интервью с генералом из "Чернобыля"

Сериал HBO "Чернобыль" рассказал нам о многих участниках катастрофы, в том числе о генерале Николае Дмитриевиче Тараканове, которому посвящена добрая половина 4-й серии. В нашем прошлом выпуске мы показывали сериал очевидцам и ликвидаторам. Один из них обвинил Тараканова в том, что он отправлял молодых солдатов-срочников чистить крыши, где был самый высокий уровень радиации в Чернобыле.

Мы пришли к Николаю Дмитриевичу и расспросили об этом его лично. И заодно про 4-ю серию самого сериала. Как было с роботами, помогает ли спирт от радиации, кто дал женские имена заражённым зонам и другие вопросы — в этом видео.