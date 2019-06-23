Киев пригрозил Москве "новой волной давления" после 25 июня

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Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Глава украинского МИД потребовал до вторника представить Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт об освобождении моряков, находящихся в России под арестом.

Украина пригрозила России "новой волной давления" на международных площадках после 25 июня. Такую позицию Киева озвучил министр иностранных дел Павел Климкин.

После 25 июня Украина начнёт новую волну давления на Россию на международных площадках, — сказал Климкин в интервью украинскому "Пятому каналу".

Он уточнил, что давление будет касаться "ограничения морской активности" РФ.

Глава украинского МИД отметил, что это произойдёт в случае, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт об освобождении моряков, которые находятся под арестом в России.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля, а Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить их.

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