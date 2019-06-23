Киев пригрозил Москве "новой волной давления" после 25 июня

Глава украинского МИД потребовал до вторника представить Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт об освобождении моряков, находящихся в России под арестом.

Украина пригрозила России "новой волной давления" на международных площадках после 25 июня. Такую позицию Киева озвучил министр иностранных дел Павел Климкин.

— После 25 июня Украина начнёт новую волну давления на Россию на международных площадках, — сказал Климкин в интервью украинскому "Пятому каналу".

Он уточнил, что давление будет касаться "ограничения морской активности" РФ.

Глава украинского МИД отметил, что это произойдёт в случае, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт об освобождении моряков, которые находятся под арестом в России.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля, а Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить их.