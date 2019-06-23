Уснувшую пассажирку забыли в самолёте, ей пришлось спасаться с помощью фонарика

После невероятного происшествия туристку мучают ночные кошмары и панические атаки.

Рядовой авиаперелёт "обернулся повторяющимися ночными кошмарами" для канадки Тиффани Адамс, которую бортпроводники забыли в салоне самолёта. Историю женщины опубликовала в социальной сети Facebook её подруга.

Согласно информации, инцидент произошёл около десяти дней назад. Пассажирка летела из восточной провинции Квебек в Торонто. Рейс был коротким — 1,5 часа, однако на полпути женщина уснула. Когда самолёт авиакомпании Air Canada приземлился в Онтарио, бортперсонал не заметил спящую Адамс, поэтому авиалайнер припарковали вместе с ней.

Туристка проснулась около полуночи, через несколько часов после приземления самолёта. В авиалайнере стояла "кромешная тьма" и "жуткий холод". Канадка сразу же позвонила своей подруге, однако через минуту её телефон разрядился и выключился. Попытки зарядить девайс оказались безуспешны — в самолёте отсутствовала электроэнергия.

Женщине пришлось приложить все усилия, чтобы справиться с паническими атаками, которыми она страдает на фоне тревожного расстройства. Ей удалось найти фонарик в салоне самолёта и попробовать послать несколько сигналов SOS из окон. Однако эти действия не принесли результатов.

Тогда пассажирка сама открыла дверь воздушного судна, но сразу же поняла, что выбраться из авиалайнера самостоятельно не сможет — дверь самолёта находилась на большом расстоянии от земли. Верёвку нужной длины туристка найти так и не смогла, поэтому вернулась к отправке сигналов бедствия с помощью фонарика. Вскоре её увидел грузчик, который перевозил тележку с багажом. Он-то и помог женщине спуститься вниз.

В аэропорту её сразу же встретили представители авиакомпании Air Canada. Они предложили ей воспользоваться отелем и машиной и извинились за причинённые неудобства. Авиакомпания заверила, что проведёт расследование, почему бортперсонал забыл пассажирку в салоне самолёта.