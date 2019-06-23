Семёна Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Подписчики забросали артиста негативными комментариями в Instagram. Но он пока не торопится на них реагировать.

Резидент Comedy Club Семён Слепаков пошутил над зарплатами медиков в Instagram. Он разместил фотографию, на которой стоит в форме врача на фоне люксовой иномарки.

— А говорят, у нас врачам мало платят, — гласит подпись к фото.

Но подписчики артиста шутку не оценили. Как и настоящие врачи, которые посоветовали юмористу искать другие темы для публикаций.

— Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трёх больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни, — написал var792 под фотографией артиста.

— Вы, будучи медийным человеком, хоть и в комедийной интерпретации, могли бы это не высмеивать, а помочь тем, кто нуждается в лечении, — отметил пользователь под ником bravo_oleg.

— Здоровья тебе, юморист, чтоб не попасть к "высокооплачиваемому" врачу, — написал doc_akim.

На данный момент у поста больше 1,5 тысячи комментариев. Но артист не торопится отвечать.