Путин рассказал, как в 2005 году предложил возродить праздник "Алые паруса"

Мероприятие не проводили в период с 1991 по 2005 год. По мнению президента, это было связано с отсутствием денежных средств на организацию столь масштабных торжеств.

Возрождение праздника "Алые паруса" в 2005 году стало символом перемен в лучшую сторону, которые происходили в России. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью для документального фильма журналиста Андрея Кондрашова "Алые паруса".

— Мы помним, что такое 2000 год, 2001-й, 2002-й, 2003-й, 2004-й: жизнь была очень сложной — безработица большая, 40% людей жили за чертой бедности, у нас ещё не закончились тяжёлые события на Кавказе, — рассказал глава государства.

По словам российского лидера, в 2005 году происходило достаточно заметное движение вперёд. Властям Санкт-Петербурга хотелось показать наступление перемен. Тогда Путин вспомнил про "Алые паруса" и предложил Валентине Матвиенко, занимавшей пост губернатора, подумать над возрождением праздника.

Президент отметил, что сейчас Россия рассчитывает на Петербург как на один из крупнейших инновационных центров страны.

— Кроме того что Петербург — крупный промышленный центр, это ещё и крупнейший научно-образовательный центр России. А наука, образование стали существенными, а может быть, самыми главными факторами развития в современном мире вообще и для России в частности, — сказал Путин, уточнив, что сегодня молодым людям предоставлены "просто огромные" возможности для самореализации.

Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских выпускников в 1968 году. Его не проводили в период с 1991 по 2005 год. По мнению Путина, это было связано с отсутствием денежных средств на организацию столь "масштабных мероприятий".

Нынешний праздник состоится уже сегодня. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу соберётся около полутора миллионов человек. Смотрите интерактивную гид-карту Лайфа, чтобы не потеряться и, главное, не пропустить проход брига с алыми парусами.