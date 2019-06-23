Близкие студентки, погибшей при спасении детей, рассказали о трагедии

Дети купались в озере на безопасной глубине, но потом их начало сносить в канал, где был фарватер.

Парень студентки, которая спасла тонущих детей и погибла, рассказал Лайфу об обстоятельствах трагедии: оказывается, девушка ценой своей жизни спасла его сестру.

Девочка вместе с младшим братом Даниила и ещё одним ребёнком купалась в озере. В какой-то момент детей начало сносить течением в глубокий канал и они перестали чувствовать дно.

Даниил побежал спасать сестру, но та в него так вцепилась, что парень начал задыхаться. Его девушка решила помочь. Она бросилась в воду и держала девочку на руках. Позже к девушке подплыл рыбак, но спасти удалось только ребёнка.

— Лиза была уже под водой, найти её сразу мы не смогли, её потом нашли водолазы. Она мою сестру над водой держала, а сама погибла, — рассказал парень.

Даниил также отметил, что об углублении в водоёме никто не знал. Фарватер вырыл местный предприниматель, возможно, чтобы автомобилисты не смогли бесплатно проехать к озеру. Однако никаких предупреждающих знаков в этом месте нет.

Погибшая студентка играла в КВН, готовила детей к ГИА и ЕГЭ, хотела стать журналистом или социальным педагогом.