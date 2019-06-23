Трамп не исключил, что обсудит с Путиным тему "вмешательства" в выборы в США

Лидер США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Осаке может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему "вмешательства" в американские выборы в 2020 году. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу NBC.

Ведущий также спросил у Трампа, планирует ли он предупредить российского коллегу о недопустимости "вмешательства" в американские выборы.

— Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю, — рассказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите G20 в Японии Владимир Путин собирается побеседовать со своими коллегами на тему урегулирования международных кризисов.

Напомним, что саммит G20 состоится в Осаке 28 и 29 июня.