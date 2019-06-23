СМИ: Москва и Токио не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

Как отмечается, с осени 2018 года стороны не уделяли данному вопросу достаточного внимания.

В Японии не считают возможным заключение окончательного соглашения с РФ по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Причина этого — существующие между Москвой и Токио разногласия, сообщает Kyodo.

По данным агентства, сторонам не удалось урегулировать разногласия по отдельным направлениям предполагаемой совместной деятельности. С осени 2018 года они не уделяли данному вопросу достаточного внимания, в частности, не обсуждали туризм и утилизацию отходов.

Как уточняется, Москва ожидала от Токио предложений о строительстве отелей, туристической инфраструктуры и мусороперерабатывающих заводов. Японская сторона в свою очередь предложила учредить туроператора для организации морских экскурсий и поставить на Курилы специальные прессы для мусора.

Двусторонняя встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина запланирована в рамках саммита G20, который пройдёт в Осаке 28 и 29 июня.

Напомним, что из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор. Отвечая на территориальные претензии Японии, президент РФ Владимир Путин говорил, что российский флаг над Курильскими островами спущен не будет.