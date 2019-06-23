В протестной акции грузинских клубов участвовали футболисты с гражданством РФ

Речь идёт о защитнике Вахтанге Небиеридзе и полузащитнике Нодаре Кавтарадзе — они имеют двойное гражданство.

Два российских футболиста кутаисского "Торпедо" вышли на матч в скандальных футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщает портал "Советский спорт".

По данным издания, в составе "Торпедо" числятся два игрока с двойным гражданством, одно из которых — российское. Речь идёт о защитнике Вахтанге Небиеридзе и полузащитнике Нодаре Кавтарадзе.

Как сообщалось ранее, футболисты "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Ещё два грузинских клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

С 20 июня в Тбилиси проходят антироссийские протесты. Причиной стал приезд делегатов из РФ для участия в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующих возмутил тот факт, что российскому делегату предложили место спикера грузинского парламента.