Тверские ветеринары борются за жизнь пса, которого выкинул из окна живодёр

В Тверской области ветеринары спасают пса, который пострадал в результате падения с четвёртого этажа по вине пьяного хозяина.
Как стало известно Лайфу, сегодня ночью в городе Нелидове живодёр, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил пса с балкона своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже.
В результате падения пёс серьёзно пострадал. Сейчас он находится под пристальным наблюдением ветеринаров. Также за ним ухаживают волонтёры. Они делают всё необходимое, чтобы хвостатый в скором времени поправился.
По факту жестокого обращения с животным было написано и передано в местное отделение полиции заявление.
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