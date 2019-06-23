Тверские ветеринары борются за жизнь пса, которого выкинул из окна живодёр

Только недавно раненый пёс начал поднимать голову и проявил интерес к миске с водой, однако специалистам ветклиники предстоит приложить ещё много сил, чтобы пёс вновь встал на ноги.

В Тверской области ветеринары спасают пса, который пострадал в результате падения с четвёртого этажа по вине пьяного хозяина.

Как стало известно Лайфу, сегодня ночью в городе Нелидове живодёр, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил пса с балкона своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже.

В результате падения пёс серьёзно пострадал. Сейчас он находится под пристальным наблюдением ветеринаров. Также за ним ухаживают волонтёры. Они делают всё необходимое, чтобы хвостатый в скором времени поправился.

По факту жестокого обращения с животным было написано и передано в местное отделение полиции заявление.