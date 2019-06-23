Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC.

— Я, вероятно, не очень готов проиграть. Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни, — рассказал он.

Трамп напомнил, что избирался впервые и сразу стал главой государства.

Ранее Трамп официально заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок, и намекнул, что хочет стать вечным американским лидером. Выборы президента США состоятся в 2020 году.