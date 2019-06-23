Фильм "Братство" Лунгина завоевал награду Шанхайского кинофестиваля

Фильм "Братство" российского кинорежиссёра Павла Лунгина стал лауреатом 22-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Картина получила "Золотой кубок" за лучший сценарий. Об этом сообщает ТАСС.

За наградой на сцену Большого театра Шанхая поднялся сам постановщик ленты. Лунгин не только режиссировал и продюсировал фильм, но и писал к нему сценарий в соавторстве со своим сыном Александром.

"Братство" повествует о периоде вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета, действие которого разворачивается в 1988 году, находится советский военный лётчик, попавший в плен к моджахедам. На фоне его истории разворачивается сложная военная игра, полная интриг, где каждая из сторон старается соблюсти свои интересы. Однако пока командование пытается разрешить ситуацию, часть разведчиков решают спасти бойца сами.

Ранее Лайф писал, что фильм вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Ранее в Совфеде предложили запретить показ фильма Лунгина о войне в Афганистане. Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ Игорь Морозов раскритиковал киноленту и отметил, что она не может выйти в назначенную дату, 9 Мая, потому что исторически недостоверна.

Несмотря на это, лента получила прокатное удостоверение.