РФС призвал ФИФА отреагировать на демарш грузинских футболистов

По мнению члена исполкома Российского футбольного союза Игоря Лебедева, спорт должен быть вне политики.

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал антироссийскую акцию футболистов кутаисского "Торпедо".

— Международная и европейская ассоциации футбола обязаны отреагировать на подобное поведение футболистов во время официальных спортивных мероприятий. Спорт вне политики — главный лозунг мирового спорта, — написал Лебедев на своей странице в Facebook.

Напомним, игроки грузинского клуба вышли на поле в чёрных футболках с надписями: "Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия!" Позже выяснилось, что в протестной акции участвовали футболисты с гражданством РФ. Подобными действиями отметились ещё два грузинских клуба.

Спортсмены устроили демарш в продолжение антироссийских протестов, которые вспыхнули в стране 20 июня.