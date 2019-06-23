Электрик с Урала зарабатывает тысячи долларов на продаже мумиё американцам

Бизнес-идея пришла, когда парень увидел похожую добавку из Индии. Вещество для омоложения стоило в десятки раз дороже, чем алтайский продукт.

Уроженец Челябинской области Андрей Коновалов подсадил американцев на алтайское мумиё. Сейчас 32-летний мужчина зарабатывает по 50 000 долларов в месяц, продавая этот продукт в США. Об этом написал Forbes.

Андрей Коновалов родился в небольшом уральском городе, учился на программиста, параллельно работал электриком на заводе. В США Коновалов приехал в 2011 году по программе Work and Travel USA. Он плохо знал английский, но решил остаться и поселиться в Калифорнии.

Позже узнал от друга об индийской биодобавке, благодаря которой его приятель выглядел моложе.

— Оказалось, он употребляет странную штуку под названием shilajit, — вспоминает бизнесмен.

Индийская добавка оказалась дорогой — за 10 граммов нужно было отдать 5 тысяч рублей. Однако, изучив вещество, Андрей Коновалов понял, что по составу shilajit похож на мумиё. При этом на его родине мумиё стоило в десятки раз дешевле — около 120 рублей за 15 граммов. Так родилась бизнес-идея.

Свой продукт бизнесмен назвал Natural Shilajit. Он придумал для мумиё стильную упаковку и начал продавать его через сайт, "Инстаграм" и "Фейсбук", а также запустил программы с блогерами.

Для начала бизнеса понадобилось около трёх тысяч долларов. Однако сейчас Андрей Коновалов зарабатывает сотни тысяч в год. Он договорился о поставках в небольшие магазины Лос-Анджелеса и сеть магазинов премиум-класса. Теперь он собирается выйти на рынок в новых странах.

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