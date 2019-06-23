Участие в митинге в поддержку Голунова в Москве приняло 1800 человек

Обеспечивали порядок и безопасность на мероприятии сотрудники полиции и Росгвардии.

Московская полиция насчитала около 1,8 тысячи участников согласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве. Мероприятие проходило на проспекте Академика Сахарова.

В ведомстве отметили, что обеспечивали порядок и безопасность на митинге сотрудники полиции и Росгвардии. Власти столицы согласовали проведение митинга на 23 июня с 17 до 19 часов.

Предполагалось, что в митинге могут принять участие до 20 тысяч человек.

Напомним, история вокруг задержания журналиста Ивана Голунова развивается с 7 июня. В МВД в тот день сообщили, что у него якобы нашли наркотик мефедрон, а адвокат утверждал, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сначала его отправили под домашний арест, но уже 11 июня уголовное дело против молодого человека было прекращено.