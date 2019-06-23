В Нью-Йорке убили служившую в Нацгвардии США уроженку России и её детей

Женщина переехала в Штаты в 2011 году после выигрыша грин-карты, а спустя год получила гражданство.

В Нью-Йорке найдена убитой уроженка России Алла Аушева и двое её сыновей в возрасте двух и трёх лет, сообщает New York Post. Правоохранители устанавливают причины гибели женщины и несовершеннолетних.

Их тела были найдены утром 22 июня в доме на Статен-Айленде. По словам источника газеты в правоохранительных органах, в убийстве подозревают отца детей, Шейна Уолкера, однако официальных обвинений ему предъявлено не было.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения вскоре после того, как произошла расправа, — с виду пьяный, он выбежал из дома и сел в машину.

#BREAKING: Police found a mother and two infants dead in Staten Island. A person of interest is in custody. The bodies were found inside a two story brick home on Palisade Street. pic.twitter.com/wbETfeCLSh — Christina Fan (@Christinafan75) 22 июня 2019 г.

Допросить Уолкера правоохранителям пока не удалось, так как мужчина госпитализирован после аварии, в которую попал вскоре после того, как уехал из дома. Он врезался в грузовик, покинул машину и пошёл по трассе. Его, находившегося в шоковом состоянии, подобрали полицейские и отвезли в госпиталь.

Алла Аушева переехала в США в 2011 году после выигрыша грин-карты. В 2012 году в День независимости она приняла присягу гражданина Соединённых Штатов на церемонии натурализации, которая прошла в Белом доме в присутствии Барака Обамы и высокопоставленных сотрудников администрации президента. Женщина служила в инженерном батальоне Национальной гвардии США.