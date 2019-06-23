Певица утонула после столкновения лодки и катера на Волге

Вместе с девушкой на борту лодки находились четыре человека — их спас очевидец происшествия.

Спасатели обнаружили в Волге тело 28-летней девушки, которая утонула после столкновения катера и лодки. Как сообщает портал 63.ru, погибшей оказалась известная самарская певица Юлия Гольдина.

Трагедия произошла 21 июня около 22:00. По данным спасателей, катер "Сильвер" без государственных регистрационных номеров и навигационных огней двигался вниз по течению и столкнулся с моторной лодкой. Последняя также пересекала Волгу без навигационных огней.

На борту катера находились двое мужчин, они не пострадали, а вот в лодке было пять человек — четверым помог выбраться очевидец происшествия. Судя по метке на странице Гольдиной, последний раз в соцсеть хозяйка аккаунта заходила 21 июня в 21:05. Спустя несколько минут после этого девушка погибла. Тело певицы обнаружили спустя два дня после трагедии.