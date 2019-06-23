Посольства начали активно зазывать туристов в Грузию

Некоторые диппредставительства сопровождают зазывательные публикации видеороликом Национальной администрации туризма Грузии.

Посольства Грузии за рубежом на фоне решения Москвы о приостановке авиасообщения со страной начали активно зазывать иностранных туристов провести летние отпуска в республике. Соответствующие объявления появились на страницах в "Фейсбуке".

— В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии, — говорится в сообщении на странице посольства страны в США.

Диппредставительство в Дании, к примеру, сопровождает свой пост видеороликом Национальной администрации туризма Грузии. В поддержку также выступили экс-глава МИД страны Михаил Джанелидзе, послы Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.

Напомним, радикалы и оппозиция устроили масштабную акцию протеста у парламента, где должна была состояться встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции особо возмутило то, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии. Начался штурм здания. Полиции пришлось предпринять силовые меры.

Спустя некоторое время президент РФ Владимир Путин остановил гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля, чтобы отдыхающие там россияне успели покинуть страну. Кроме того, грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает грузинскую коллегу обеспечить защиту прав россиян, находящихся в Грузии.