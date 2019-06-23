Филарет попросил защиты от "новой церкви" у главы МВД Украины

Кроме того, он призвал Авакова дать правовую оценку "рейдерским" захватам со стороны представителей ПЦУ.

Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой защитить от "новой церкви". Об этом говорится в документе, опубликованном протоиереем Николаем Лагодичем в "Фейсбуке".

В своём обращении Филарет попросил "защитить права и свободы" верующих УПЦ, дать правовую оценку "противоправным действиям" представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), а также предоставить гарантии невмешательства во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство.

Кроме того, раскольник подчеркнул, что активисты "новой церкви" "рейдерски", применяя силу, захватили помещения в Свято-Феодосиевском монастыре и в Успенском храме в Киеве. Оба православных храма принадлежат УПЦ КП.

Ранее Лайф писал, что в Сети регулярно появляются сообщения о конфликтах между представителями двух церквей. Сторонники "новой церкви" при поддержке местной полиции регулярно захватывают храмы.