Зеленского попросили отменить запрет на российские соцсети и сайты

Просьба была зарегистрирована 20 июня и за три дня набрала 446 голосов из необходимых 25 тысяч.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция об отмене запрета на использование российских социальных сетей и сайтов.

— Идёт ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать, — говорится в тексте петиции.

Автор петиции указывает и на то, что у многих украинцев "в России и других странах" живут родственники. В итоге просьба за три дня после регистрации набрала 446 голосов из необходимых 25 тысяч.

Напомним, власти Украины запретили доступ к российским соцсетям ещё в мае 2017 года. Владимир Зеленский, будучи ещё кандидатом в президенты, заявлял, что такое решение неверно реализовано. Он предлагал сначала создать украинские соцсети и только потом запрещать российские.